Apresentado na quinta-feira, Mourinho já elaborou a lista de dispensas da Roma para a próxima temporada - Divulgação/Roma

Apresentado na quinta-feira, Mourinho já elaborou a lista de dispensas da Roma para a próxima temporadaDivulgação/Roma

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:27

Roma - Oficialmente apresentado pela Roma na quinta-feira, José Mourinho não pretende perder tempo no planejamento para a próxima temporada e já definiu os integrantes da 'barca' que zarpará do clube. De acordo com a imprensa italiana, dois campeões do mundo estão fora dos planos do técnico português: o volante Nzonzi, campeão pela seleção da França da Copa de 2018, sediada na Rússia, e o atacante Pedro, vencedor pela Espanha, em 2010, na Copa da África do Sul.

O goleiro sueco Olsen, que disputou a última Eurocopa, e o atacante Justin Kluivert, filho de Patrick Kluivert, ídolo da seleção da Holanda, são outros nomes na lista de negociáveis. A previsão de saída de oito jogadores abrirá espaço no orçamento para os reforços pedidos pelo treinador.

Publicidade

Segundo o jornal 'Gazzetta Dello Sport', o goleiro português Rui Patrício, titular da seleção de Portugal na última Eurocopa e atualmente n Wolverhampton, e o volante suíço Granit Xhaka, do Arsenal, e o brasileiro Philippe Coutinho, do Barcelona, são alguns dos nomes que interessam.



"Não falei com ninguém. Acredite ou não, mas é a verdade. Falei com o Tiago (Pinto, diretor de futebol da Roma), falei com o proprietário, falei com muita gente no clube, mas em relação aos jogadores, não falei nada com eles", despistou Mourinho na coletiva de imprensa concedida na quinta-feira.