Publicado 17/05/2021 16:29

Madri - Reformulação é a palavra de ordem no Real Madrid. Em meio às especulações em relação a Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Haland, do Borussia Dortmund, como reforços para a próxima temporada, o clube definiu como meta a arrecadação de R$ 1,5 bilhão na venda de ativos para viabilizar o sonho de formar um novo galáctico ataque. Portanto, a 'barca' pode zarpar com até dez passageiros do Santiago Bernabéu.

Há 14 anos no clube, o lateral-esquerdo Marcelo, de 33 anos, capitaneia a lista de negociáveis, de acordo com o diário espanhol 'AS'. Até o técnico francês Zinedine Zidane, tricampeão da Liga dos Campeões à frente do clube, está com os dias contados e Raúl González, outro ídolo do clube, é cotado para assumir o seu lugar.

Para viabilizar contratações do quilate de Mbappé e Haland, o clube precisa precisará se desfazer de nomes de peso como o de Marcelo, sem espaço, e do zagueiro Varane, campeão do mundo pela França na Copa da Rússia. Em fim de contrato e na mira de Manchester United e PSG, o capitão Sergio Ramon aliviará a folha de pagamento com a sua possível saída.

A longa lista ainda conta ainda com nomes Gareth Bale, emprestado ao Tottenham, Marco Asensio, Isco, Mariano Díaz, Dani Ceballos e Borja Majoral e Jovic. A pretensão do clube é arrecadar cerca de 248 milhões de euros, cerca de R$ 1,5 bilhão, com as negociações