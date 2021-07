Michael Owen jogou com Ronaldo no Real Madrid - Divulgação

Por IG - Esporte

Publicado 09/07/2021 17:52

A ex-Big Brother Rebecca Jane admitiu que não deveria ter enviado fotos sensuais para o ex-jogador do Real Madrid e seleção inglesa, Michael Owen. A modelo, que participou da versão inglesa do reality show, disse que errou ao ter interferido na relação de um homem casado.



Em junho, Owen virou o centro de uma grande polêmica em seu país, após ter mensagens vazadas onde pedia fotos 'picantes' para a modelo. O ex-jogador é casado com Louise Bonsall desde 2005, mas houve uma lacuna em seu casamento em 2014, algo que ele escreveu em sua autobiografia de 2019, onde também observou que as coisas estavam melhores entre eles.

Veja fotos de Rebecca Jane:

"Quando as coisas ficaram um pouco mais sérias, desisti. Mandei fotos para um homem casado. Não deveria ter feito isso. Deveria ter mantido as comunicações platônicas", disse Rebecca, em entrevista ao jornal inglês 'Burnley Express'.

"Já ouvi muitas pessoas me dizerem nas últimas semanas que eu não era a única culpada. Acho que no meu subconsciente também acreditava nisso, na época. Olhando para isso agora, eu tinha o dever moral de ser apenas uma pessoa decente e não cruzar a linha com alguém que é casado. Mas, no final das contas, eu deveria ter mantido a comunicação entre nós, porque falar com outras pessoas fez com que a história acabasse na capa de um jornal nacional", completou.