Por Lance

Publicado 09/07/2021 17:42 | Atualizado 09/07/2021 17:43

Rio - Horas após a Prefeitura do Rio de Janeiro bater o martelo e autorizar a presença de público na decisão da Copa América, entre Brasil a Argentina, a Conmebol divulgou o planejamento para a noite deste sábado (10), às 21h. A final do torneio será assistida por 4,4 mil convidados nas arquibancadas do Maracanã.

De acordo com a entidade sul-americana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação de Futebol da Argentina (AFA) terão direito a distribuir 2,2 mil ingressos entre seus convidados. Nenhum bilhete poderá ser vendido.

Quem tiver ingresso terá de apresentar seu teste negativo de Covid-19, feito 48 horas antes da partida, realizado na quinta-feira passada, 8 de julho. Serão obrigatórios o uso da máscara e o distanciamento de dois metros. Haverá proibição de consumo de bebidas e de comidas no local.

Os convidados do Brasil ficarão no Setor Norte do Maracanã, enquanto os da Argentina ocuparão o Setor Sul. Os ingressos da CBF serão distribuídos no Maracanãzinho, enquanto a AFA dará suas entradas aos convidados no consulado localizado no Rio de Janeiro.