Players of Argentina celebrate with fans after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) - AFP

Players of Argentina celebrate with fans after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)AFP

L Lance

Publicado 14/07/2021 15:06

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) protocolou uma ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência para solicitar o retorno das aulas presenciais em universidades federais, centros tecnológicos, institutos e colégios federais situados no estado do Rio de Janeiro. O órgão usou como argumento a realização da Copa América no Brasil, com presença de público na final, no Maracanã, classificando o ato como incoerente e hipócrita. O LANCE! teve acesso a íntegra do documento.

- Objetivando que o Poder Judiciário determine, a título de tutela provisória de urgência, que as rés retornem à prestação do serviço público de educação na forma presencial, até o dia 18 (dezoito) de outubro do corrente ano, haja vista que o ensino remoto não mais se justifica diante dos fatos a seguir descritos, inclusive em razão do calendário estadual de vacinação - diz um trecho do documento.

Publicidade

O MPF embasou o pedido de retorno às aulas presenciais a uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento – publicada em fevereiro de 2021. O estudo entende que em uma sociedade com a pandemia controlada seria possível o retorno dos alunos as escolas.



- Ao avaliar especificamente a situação na América Latina, concluiu que “com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus - disse.



O texto arremata afirmando, em letras garrafais, que a realização da Copa América se torna inadmissível em um pais com escolas fechadas por conta da pandemia e que essa excepcionalidade abriria uma espécie de precedente para o retorno. A competição deveria ter sido feita na Argentina e acabou sendo realizada no Brasil justamente por restrições do país vizinho.



- Ora, no País e no Estado que sedia um torneio internacional de futebol, há escolas fechadas por 1 (ano) e três meses! NÃO HÁ MAIOR INCOERÊNCIA e HIPOCRISIA! - destaca. A Copa América teve fim no sábado com a Argentina campeã, no Maracanã, encerrando um jejum de 28 anos. O evento foi realizado no Brasil por causa de um acordo político entre até então presidente da CBF, Rogério Caboclo - hoje afastado por denúncias de assédio -, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.



A disputa foi questionada por parte da população na internet, por jornalistas e especialistas em infectologia. Mesmo assim, foi realizada, o que acabou acarretando, segundo o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, na introdução da cepa B. 1.216, variante da Covid-19, inédita em território brasileiro.