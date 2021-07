Eder Militão, defensor do Real Madrid - OSCAR DEL POZO / AFP

Eder Militão, defensor do Real MadridOSCAR DEL POZO / AFP

L LANCE!

Publicado 15/07/2021 16:57

Madri (ESP) - A transferência de Eder Militão do Porto ao Real Madrid em 2019 é alvo de investigação do Ministério Público de Portugal, segundo o portal "Público". Na mira estão dois empresários e uma quantidade de mais de 9,5 milhões de euros (R$ 57 milhões) pagas em comissão aos agentes.

Um dos nomes é o de Bruno Macedo, detido pela Operação Cartão Vermelho, que afastou o presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, do cargo. O empresário brasileiro Giuliano Bertolucci também é um dos principais alvos desta investigação.

Publicidade

Segundo as fontes ouvidas pelo jornal, cerca de 21% do valor da venda foi destinada aos intermediários. Além desta transação, a contratação de Militão do São Paulo para o Porto também está sendo averiguada por conta da presença de Pedro Pinho, agente ligado ao presidente dos Dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa

A investigação surge de uma denúncia anônima que afirmou que parte destas comissões eram usadas para compensar jogadores e árbitros.