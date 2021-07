Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica - Reprodução

Luís Filipe Vieira, presidente do BenficaReprodução

Publicado 15/07/2021 16:32

Rio - Após a crise relacionada a investigações de sua vida financeira, Luís Filipe Vieira decide renunciar à presidência do Benfica, nesta quinta-feira. O pedido foi enviado em carta para o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube.

Diante das acusações do processo Cartão Vermelho, o dirigente afirma que não tem condições de permanecer atuando na presidência do clube português. Na sexta-feira passada, Luís Filipe Vieira tinha se licenciado do cargo, após ser detido em interrogatório.

Publicidade

Responsável pela volta do técnico Jorge Jesus ao Benfica, o dirigente pode estar envolvido em esquema de corrupção com o maior acionista do clube português, o empresário José Antonio dos Santos, com 16,33% das ações do clube. O milionário, além de ser amigo pessoal, pode ter sido beneficiado na venda de parte de suas ações ao próprio clube.

Além disso, outras três pessoas podem estar envolvidas, como é o caso do filho Tiago, e os empresários Bruno Macedo e José António dos Santos "são suspeitos de estarem envolvidas em negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para sociedade".

Publicidade

O técnico Jorge Jesus teve a primeira passagem pelo Benfica entre 2009 e 2015, sob comando da presidência de Luís Filipe Vieira, quando conquistou três títulos do Campeonato Português e duas decisões na Liga Europa. No ano passado, foi responsável pelo retorno do técnico português, o convencendo com uma ligação para retornar a Portugal, além de ter ido buscá-lo no Brasil.