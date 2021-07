Tóquio 2020 - Foto: Divulgação/DP

Publicado 15/07/2021 15:32

Rio - Nesta quarta-feira, um atleta apresentou teste positivo para a Covid-19, ao chegar em Tóquio para a disputa da Olimpíada. O nome, modalidade e nacionalidade não foram divulgados, e o competidor terá de cumprir quarentena de 14 dias. A informação é do "Inside The Games".

Por este motivo, a participação do atleta pode ser vetada, caso o evento aconteça no início da competição, entre 21 de julho e 29 de julho, quando termina a quarentena. Entre as 8 mil pessoas, três casos positivos foram detectados, ao chegarem em Tóquio, entre 1ª e 13 de julho.

Nesta quinta-feira (15), a viagem de um campo de treinamento, em Doha, da Equipe Olímpica de Refugiados do COI foi atrasada devido à uma de suas delegações retornarem com um teste positivo para a Covid-19. A equipe masculina de rúgbi de 7 da África do Sul, sofreu também com a infecção, após um membro ter testado positivo para a Covid-19. Por este motivo, estão em um hotel de quarentena.

Além disso, sete funcionários de um hotel em Hamamatsu, onde estão hospedados 31 membros da seleção olímpica brasileira, testaram também positivo. O COI e o Comitê Organizador sofre críticas com a permanência da competição, mas afirmam que as medidas implementadas garantirão que os jogos sejam "seguros e protegidos".