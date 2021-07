Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

15/07/2021

Rio - Depois da surpreendente recusa de Lisca e da tentativa frustrada por Dorival Junior, a diretoria do Botafogo volta a se reunir nesta quinta-feira para debater uma lista de técnicos que possam substituir Marcelo Chamusca, demitido na última terça-feira. A informação é do site "ge.globo".

A diretoria do Glorioso procura por um nome experiente, que não sinta a pressão do momento e assuma a reponsabilidade de voltar com o Botafogo para a Série A do Brasileirão. Apesar de alguns nomes conhecidos disponíveis no mercado, como os de Lisca, Dorival e Vanderlei Luxemburgo, o clube enfrenta dificuldades para acertar com um novo técnico devido a situação financeira.

Enquanto não decide um novo comandante para a equipe, o Botafogo será dirigido por Lúcio Flávio, auxiliar permanente do clube, e Ricardo Resende, técnico do sub-20.

O Glorioso encara o Brusque neste sábado, às 19h, em Santa Catarina. Em momento complicado na Série B, a equipe ocupa a 12ª posição, com 13 pontos.