Lazio jogou com uniforme verde na última temporadaFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2021 16:43 | Atualizado 15/07/2021 16:47

Rio - O Campeonato Italiano proibirá, a partir do início da temporada 2022/2023, o uso de uniformes com a cor verde para jogadores de linha. A medida busca atender o interesse de empresas de televisão, que acreditam na ideia das cores das camisas e shorts confundirem-se com a cor do gramado.

A nova regra, que aparece no artigo 2 do regulamento da Serie A Italiana, foi divulgada com uma temporada de antecedência para que os clubes possam trabalhar na produção de novos uniformes já sabendo que terão o impedimento no futuro.



Equipes como o Sassuolo e o Venezia, que usam o verde em seu uniforme principal, deverão pensar em novas alternativas de uniforme para entrarem em campo. A Lazio, por sua vez, usou um uniforme alternativo com a cor verde florescente na última temporada, e não poderá fazê-lo novamente.



Outra medida imposta pela Liga Italiana foi a determinação de que os uniformes alternativos sejam contrastantes, com um claro e o outro escuro. Caso o uniforme tenha mais de três cores, uma delas deve ser dominante em todo o kit, e camisas listradas ou com faixas não podem repetir as cores.



Esta decisão da Serie A Italiana foi criada com o interesse de atender aos desejos de empresas de televisão, que querem manter um padrão em suas transmissões da competição.