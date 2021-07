A seleção feminina encerrou a preparação em solo americano e embarcou nesta quinta para o Japão - SAM ROBLES/CBF

Publicado 15/07/2021 17:57

Portland - Após 20 dias de preparação em Portland, nos Estados Unidos, a seleção brasileira feminina de futebol embarcou em voo fretado nesta quinta-feira para o Japão. Com escala prevista no Alasca para reabastecimento, a delegação tem a chegada prevista no aeroporto de Narita na madrugada de sexta-feira, mas à tarde no horário de Brasília. Em busca da inédita medalha de ouro, o Brasil retoma a preparação em Tóquio, mas segue para Sendai no sábado.

"Estamos chegando bem preparadas. Claro que têm seleções que são favoritas, mas quando a gente veste essa camisa do Brasil temos sempre que lutar pelo primeiro lugar", destacou Andressa Alves.



No sábado, Pia Sundhage e companhia deixarão Tóquio rumo Sendai, cidade que será a base até a segunda rodada da competição. A estreia será contra a China, dia 21, às 5h (de Brasília), em Miyagi. A Holanda será o segundo adversário, no dia 24, às 8h, no Miyagi Stadium. Em Saitama, a Seleção enfrentar a Zâmbia, dia 27, às 8h30.