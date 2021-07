Após quase cinco anos no exterior, Giuliano se aproxima do acerto com o Corinthians - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/07/2021 17:29

São Paulo - Renato Augusto não é o único meia-atacante que negocia com o Corinthians. Livre no mercado desde a rescisão com o Istanbul Baakehir, da Turquia, o paranaense, de 31 anos, está próximo de ser anunciado como reforço do clube paulista, que, em 12º lugar, busca reforços para embalar na competição. A informação foi revelada pelo jornalista Benjamin Back.

Para contratar Giuliano, o Corinthians superou a disputa com Internacional e Grêmio, clubes que o meia-atacante se destacou no país. Entre 2010 e 2018, Giuliano fez parte dos planos da seleção brasileira, mas perdeu espaço nos últimos anos. No exterior, defendeu o Dnipro, da Ucrânia, o Zenit, da Rússia, Fenerbahce e Istanbul Baakehir, da Turquia, além de Al-Nassr, da Arábia Saudita.



Apesar da crise financeira, o clube paulista ainda sonha com a contratação de Renato Augusto, que negocia a rescisão contratual com o Beijing Guoan, da China, e Paulinho, que, livre no mercado, mantém a forma no Red Bull Bragantino.