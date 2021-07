Jogos Olímpicos, em Tóquio. - Philip Fong / AFP

Jogos Olímpicos, em Tóquio.Philip Fong / AFP

Publicado 15/07/2021

Rio - Cerca de 75 atletas brasileiros estarão hospedados na região do Consulado-geral do Brasil em Hamamtsu, em torno de 250 km de Tóquio. Por este motivo, o consulado recebeu três cartões postais anônimos em protesto contra a chegada dos esportistas. A informação é do site "UOL".

"Time Brasil! Vá para Tóquio, não para Hamamatsu! O centro olímpico é Tóquio, não Hamamatsu!", estava escrito em um dos cartões, além de desenharem um vírus escrito "nova variante do corona".

"Não reflete o clima da cidade, que está fazendo o possível para receber muito bem as delegações brasileiras, com todos os protocolos possíveis para garantir a segurança de todos", disse o Cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, Adelmo García.

Além disso, funcionários de um hotel, que hospedará parte da delegação brasileira, foram detectadas com Covid-19.

"Que ironia: os japoneses preocupados que os brasileiros pudessem trazer novas variantes do vírus e, quando se chega em Hamamatsu, aparecem casos de Covid entre funcionários japoneses do hotel, pondo em risco justamente atletas brasileiros".