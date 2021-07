Tatuagem de Di María - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 15/07/2021 17:39 | Atualizado 15/07/2021 17:40

Rio - Nesta quinta-feira (15), o meia-atacante Di María, autor do gol da Argentina sobre o Brasil por 1 a 0, na conquista da Copa América, revelou em suas redes sociais que fez uma tatuagem da taça da competição.

Após 28 anos de seca, a conquista ainda é bastante comemorada pelos argentinos. Por este motivo, Di María decidiu homenagear o momento com uma tatuagem em sua perna, publicando a foto nas redes sociais.

No entanto, na publicação, o jogador argentino informou que a arte da tatuagem não foi finalizada ainda e que estava com a companhia do tatuador há mais de 5 horas. Além de Di María, um torcedor argentino tatuou nas costas, a lista de jogadores e comissão técnica que conquistaram a competição deste ano.