Willian mostrou estar fora de formaReprodução

Publicado 15/07/2021 17:33 | Atualizado 15/07/2021 17:34

Londres - Comandado por Mikel Arteta, o Arsenal se reapresentou nos gramados para seu primeiro compromisso de pré-temporada. Em partida realizada na Escócia, os gunners foram derrotados por 2 a 1 para o Hibernian, equipe que disputa a elite do futebol local. O gol do clube inglês foi marcado pelo jovem Smith Rowe, que entrou na segunda etapa.

Apesar do clima de preparação para uma temporada atípica no norte de Londres (Arsenal fora de todas as competições europeias), uma situação irritou os torcedores dos gunners. Conhecido por sua forma física e velocidade, o meia brasileiro Willian, ex-Corinthians, mostrou aquela "barriguinha" de férias durante o amistoso.

Willian ainda não conquistou o carinho do torcedor do Arsenal. Vindo do Chelsea, clube rival, o camisa 12 não fez uma boa temporada. Na última campanha dos vermelhos de Londres, o desempenho do meia não convenceu. foram 37 jogos, com apenas um gol e sete assistências.

O brasileiro possui contrato com o Arsenal até o fim da temporada 22/23, mas ainda corre o risco de uma rescisão por parte da diretoria.