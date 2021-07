Presidente do COI Thomas Bach - Foto: Divulgação/COI

Publicado 17/07/2021 17:45

Rio - Neste sábado, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), anunciou que os Jogos Olímpicos planejam usar alternativas para compensar a ausência de torcida, e uma delas, é de utilizar som artificial nas arquibancadas.

"Queríamos mitigar as consequências da decisão das autoridades japonesas de não ter espectadores na maioria das instalações. Não queremos que os atletas se sintam sozinhos no estádio. Queremos mostrar a eles que muitas pessoas torcem por eles. Por isso, criamos uma série de sons para aproximar os torcedores dos atletas das sedes".



Devido à alta em número de casos para a Covid-19, o COI junto ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC), ao lado do governo do Japão e do governo metropolitano de Tóquio, foi anunciado a suspensão de público para o torneio, decretando estado de emergência até 22 de agosto. Nessa sexta-feira, a organização anunciou o primeiro caso de coronavírus na Vila Olímpica.