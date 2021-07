Hulk entra no segundo tempo e comanda a vitória sobre o América de Cali, com dois gols - Pedro Souza/Atlético

Publicado 20/07/2021 21:42

O Atlético-MG conseguiu, depois de muito sofrimento, a classificação às quartas de final da Libertadores depois de passar pelo Boca Juniors nos pênaltis. No tempo normal, as equipes ficaram no 0 a 0, com direito a gol anulado da equipe argentina, mas nas penalidades máximas, o Galo foi melhor.

O Galo, além da vaga nas quartas de final (para enfrentar River Plate ou Argentinos Juniors), levou uma bolada de R$ 7,6 milhões em premiação. Os dois times já haviam faturado R$ 20 milhões em prêmios na fase anterior.

O adversário do Atlético nas quartas de final sairá do duelo entre River Plate e Argentinos Juniors, que se enfrentam nesta quarta-feira, no Monumental de Nuñez. O jogo de ida, no estádio Diego Armando Maradona, ficou 1 a 1.

CURIOSIDADE:



Se não pode lotar as arquibancadas do Mineirão, a torcida do Atlético deu seu jeitinho de ficar mais próxima do time. Um mosaico gigantesco enfeitou o Gigante da Pampulha, preenchendo a arquibancada central e as laterais do estádio. Entre os desenhos, estava a imagem do ex-goleiro Victor, em referência à defesa contra o Tijuana na Libertadores 2013.