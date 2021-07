André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

André JardineLucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/07/2021 15:34

Rio - Neste sábado, a seleção brasileira masculina de futebol fez o seu último treino antes da partida contra a Costa do Marfim, pela segunda rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O grupo comandado pelo técnico André Jardine foi a campo no Hodogaya Park Soccer Field, em Yokohama, no Japão, para uma última atividade antes do embate com os marfinenses.

O treinador comandou um trabalho tático para aprimorar o posicionamento defensivo em bolas paradas e a movimentação na zona de criação da equipe. Na atividade, Douglas Luiz e Nino ficaram de fora dos trabalhos por cansaço muscular e serão avaliados até o jogo deste domingo contra a Costa do Marfim.

Publicidade

"Vai ser um jogo difícil. A Costa do Marfim tem muita força na frente. Será um jogo mais físico. Eles são mais imprevisíveis taticamente, o que pode dificultar ainda mais para nós. Vamos ter que entrar com um nível muito alto de concentração e intensidade. Muito ligados desde o início", avaliou André Jardine.

A seleção brasileira pode garantir a classificação para as quartas de final do torneio em caso de vitória sobre a Costa do Marfim neste domingo. A bola rola às 5h30 (de Brasília), no estádio Internacional, em Yokohama.