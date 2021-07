Dejan Kulusevski e Chiesa - Isabella BONOTTO

Publicado 25/07/2021 12:59

Turim (ITA) - Um dos líderes da Seleção Italiana no título da Eurocopa, o atacante Federico Chiesa é um dos nomes cobiçados na janela de transferências do futebol europeu. Apesar do interesse de vários gigantes do velho continente, não parece fácil a missão de assinar com o jogador da Juventus.

De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora teria recusado uma proposta de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 600 milhões) vinda do Liverpool, da Inglaterra. Ainda sobre as recusas por transferência de Chiesa, o periódico aponta que a Juve recusou prontamente uma conversa com o Bayern de Munique, outro clube interessado em assinar com o atacante.

Chiesa chegou a Juventus por empréstimo em outubro de 2020, vindo da Fiorentina. A negociação incluía cláusula com obrigatoriedade de compra ao fim do período no valor de 50 milhões de euros. O jogador de 23 anos marcou 14 gols e deu 10 assistências em 43 partidas em sua primeira temporada como Bianconero.