França derrotou os Estados Unidos - AFP

França derrotou os Estados UnidosAFP

Publicado 25/07/2021 11:40

Japão - Considerada a seleção favorita para o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, os Estados Unidos foram derrotados na estreia do basquete masculino. A França levou a melhor e venceu de virada por 83 a 76 neste domingo, no Japão.

Publicidade

O principal destaque da partida foi Evan Fournier. O ala-armador do Boston Celtics anotou com 28 pontos. Rudy Gobert fez 14 e Nando de Colo contribuiu com 13. Principal nome da seleção norte-americana, Kevin Durant teve problemas de faltas e só atuou por 20 minutos. Fez 10 pontos.



Os franceses já tinham eliminado os norte-americanos na Copa do Mundo de 2019, nas quartas-de-final. As duas equipes fazem parte do grupo A. Além da França e dos Estados Unidos, Irão e República Tcheca fazem parte da chave.