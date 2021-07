Hellen é irmã da medalhista olímpica, Mayra Aguiar. - Foto: Reprodução/TV Globo

Hellen é irmã da medalhista olímpica, Mayra Aguiar.Foto: Reprodução/TV Globo

Rio - A judoca Mayra Aguiar, medalhista olímpica dos Jogos Olímpicos de Tóquio, passou pela sétima cirurgia antes de ir às Olimpíadas. Hellen, irmã da atleta, que é fisioterapeuta, contou um pouco sobre a história de superação de Mayra, no programa "Encontro com a Fátima Bernardes", da Rede Globo e diz que a medalhista buscou "força além".

"Foi bem difícil porque ela voltou de uma cirurgia e teve todo esse clima de pandemia, então a preparação para essa Olimpíada foi bem complicada. Foi a sétima cirurgia (...) Teve momentos em que ela teve que buscar uma força além. Ela estava passando por uma situação bem ruim. Não sei se [pensou] em desistir, mas vários momentos foram bem pesados", disse Hellen.

"A gente teve pouco tempo para retornar, para recuperar o joelho dela, para se sentir bem para competir. A gente teve que trabalhar essa parte psicológica também além da questão do joelho. E deu tudo certo, graças a Deus".

A medalhista olímpica Mayra Aguiar pode ter a chance de conquistar mais uma medalha. Nesta sexta, a atleta Maria Suelen Altheman, que representaria a seleção brasileira na categoria peso pesado, de +78kg, se lesionou e Mayra pode ser a substituta. No entanto, essa notícia deixa a Hellen bastante preocupada com a possibilidade da irmã poder ser convocada.

"A notícia [de que a Mayra pode substituir a Maria Suelen na disputa por equipes] me deixa preocupada. São atletas com 40, 50kg a mais que a Mayra, ela está voltando de lesão, não está com tanto ritmo assim para competir com gente tão mais pesada que ela. Então, eu fico preocupada. A gente torce para dar tudo certo, para que ela não se machuque se for lutar, mas fica com o coração na mão", concluiu.