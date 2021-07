Mayra Aguiar é medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio - AFP

Publicado 30/07/2021 16:52

Rio - Na madrugada deste sábado (31), a atleta Mayra Aguiar poderá enfrentar mais um desafio, dessa vez, inesperado para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após a lesão da judoca Maria Suelen Altheman, a medalhista olímpica poderá ser a substituta na categoria peso pesado (+78kg). Diante dessa situação, a atleta ganhou quatro quilos em dois dias para enfrentar essa disputa. A informação é do site "UOL".

Anteriormente, na quarta-feira (29), atleta realizou a pesagem oficial, quando conquistou a medalha de bronze, a balança mostrou 77,7kg. Nesta sexta, a atleta pesava 81,6kg, tal número que poderá aumentar para as próximas disputas por equipes.

Ao todo, são seis categorias disputadas na competição mista pelos Jogos Olímpicos. com três homens e três mulheres, com exceção de que no caso feminino mistura-se equipes de diferentes pesos da competição individual. Além disso, no evento mais pesado para as mulheres, será reunido atletas acima de 70 quilos.

No caso de Mayra, a atleta será uma das representantes de última hora, devido à lesão de Maria Suelen Altheman. Na modalidade, é comum ver atletas subirem de categorias, no entanto, acontece em cerca de meses ou anos, e não em um dia.

