Marta já ganhou seis vezes o prêmio Bola de Ouro da Fifa - AFP

Marta já ganhou seis vezes o prêmio Bola de Ouro da FifaAFP

Publicado 30/07/2021 16:31

Tóquio - A queda da Seleção Brasileira feminina para o Canadá nos pênaltis, nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, nesta sexta-feira, podem influenciar em mais uma possível despedida. A volante Formiga, na equipe desde 1996, já confirmou que essa será sua última tentativa de pódio olímpico, mas o apresentador Milton Neves colocou outro nome em questão, o de Marta.

Segundo o jornalista, mesmo que a atleta pendure suas chuteiras sem o ouro olímpico merece homenagens e ficará marcada na história do futebol nacional. Milton chegou a compará-la ao argentino Messi, que não conquistou uma Copa do Mundo pela Argentina.

Publicidade

"A melhor de todos os tempos, ao que tudo indica, terminará sua brilhante carreira sem um título de peso pela seleção. Mal comparando, ela é o nosso Messi. (…) A comparação de Marta com Zico também é pertinente. O Galinho também foi genial, mas não conseguiu êxito com o escrete canarinho… Mas Marta merece todas as homenagens possíveis e imagináveis", disse o apresentador em sua coluna no site UOL.

O jornalista também exaltou a trajetória da camisa 10 da seleção que saiu do interior de Alagoas e ganhou o mundo, com seis bolas de Ouro da Fifa, como melhor jogadora.

Publicidade

"Uma mulher guerreira, saída do interior de Alagoas e com muito pouco ou quase nada de incentivo chegar onde ela chegou é um feito inimaginável. Mesmo que lhe falte a Copa do Mundo ou a medalha de ouro olímpica, tudo o que ela realizou e todas as barreiras que rompeu serão para sempre lembradas pelos amantes do esporte bretão", concluiu Milton Neves.