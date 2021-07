Após queda do Brasil, Cristiane se emociona - Foto: Reprodução/TV Globo

Após queda do Brasil, Cristiane se emocionaFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 30/07/2021 16:19

Rio - Nesta sexta-feira (30), após a derrota da seleção brasileira feminina para o Canadá, nos pênaltis pelos Jogos Olímpicos, Cristiane se emocionou durante a transmissão da partida no "SporTV" e aproveitou para mandar recado para as jogadoras Marta e Formiga.

Antes de iniciar o relato, Cris se emocionou ao lamentar por não ter sido convocada para as Olimpíadas, encerrando o ciclo da geração ao lado de Marta e Formiga, as veteranas da seleção brasileira feminina, além da eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos.

"Eu tenho tanta coisa que está, que eu queria botar para fora, principalmente da forma que foi comigo, não estou falando nem de obrigação de ter levado, mas da forma como foi e acho que agora já passou e não volta atrás, mas eu sinto para caralho pelas meninas, sinto muito. Formiga que está aí há anos, pela Marta, estou falando delas porque teoricamente éramos as três que sobraram de uma geração", disse Cristiane.

"Meu choro foi um choro do sentimento delas, no final da partida, do que eu sei, do que elas sabem, pelo tanto que sabiam que eram capazes, vocês são muito fodas, vocês sempre vão ser muito fodas, sabe o que passam, o que vivem, o que tem que abrir mão atrás de um sonho, o que tem que ouvir, o que tem que aguentar, não abaixa cabeça não. Foram anos sem abaixar a cabeça, anos se dedicando a um esporte que ninguém tem a menor noção do quanto a gente ama. Não estou querendo arrumar desculpa ou arrumando, dando nomes aos bois. No começo eu falei de mim pela forma como foi comigo e ninguém tem noção de como foi. E é isso, vocês vão ser abraças aqui, pode ter certeza disso. Levanta a cabeça, não desanima, vocês sabem que a vida não para. Família ta aqui de braços abertos para receber, os amigos, as pessoas que sabem do dia a dia de vocês, quem confia em vocês", homenageou ela.

Por fim, Cristiane agradeceu pelos bons momentos que viveram juntas na seleção feminina: "Eu senti muito, acho que vocês me conhecem, senti muito a derrota hoje, senti muito e principalmente por saber da capacidade que vocês têm de jogar futebol. Marta e Fu, vem de cabeça erguida por tudo que fizeram durante todos esses anos na seleção e puderam contribuir, e pelo prazer que foi poder jogar com vocês, pelo prazer, e esse prazer ninguém tira da gente, ninguém tira da gente", concluiu.