O Fluminense reverteu ontem, no Maracanã, o placar contra o Criciúma e eliminou a equipe catarinense da Copa do Brasil. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1 no Heriberto Hülse, a equipe de Roger Machado se impôs em campo e ganhou por 3 a 0, com gols de Manoel, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique.

Logo aos quatro minutos da primeira etapa, Nenê rolou no fundo para Egídio colocar a bola na cabeça do zagueiro Manoel. O camisa 26 se antecipou à saída de Gustavo e cabeceou para o fundo das redes.

Na segunda parte do duelo, o Criciúma pressionava para empatar o jogo, mas não contava com a felicidade dos "moleques de Xérem". Aos sete minutos, em jogada de Luiz Henrique, o atacante serviu Gabriel Teixeira, que acertou um petardo de canhota no ângulo do goleiro Gustavo.

Logo após o golaço de Gabriel Teixeira, foi a vez de Luiz Henrique ter seu momento de comemoração. Mais uma vez com participação de "Biel", o meia-atacante serviu Fred em lançamento. O ídolo do Fluminense deixou Luiz na cara do goleiro do Criciúma, que só teve o trabalho de dar um tapa para tirar do arqueiro: 3 a 0.

No fim do jogo, o zagueiro Manoel chutou a bola para longe após falta no campo e defesa e levou o segundo amarelo. Com a expulsão, ele será desfalque na próxima fase. O Fluminense aguarda seu adversário em sorteio que será realizado após o complemento das oitavas.