Tatiane Raquel - AFP

Tatiane RaquelAFP

Publicado 01/08/2021 00:07

Japão - Tatiane Raquel quebrou o recorde do Brasil durante a classificatória dos 3000 metros com barreira nas Olimpíadas de Tóquio, disputada neste sábado. No entanto, ela não conseguiu avançar para as semifinais.

Tatiane, que fez a prova em 9:36.46, teve um bom começo de prova e conseguiu acompanhar o ritmo das adversárias na maior parte do tempo. No entanto, acabou cansando e se distanciando do pelotão de frente.

Publicidade

Quem também disputou a prova foi Simone Ferraz. Assim como a compatriota, Simone não conseguiu chegar nas primeiras posições e acabou se despedindo das Olimpíadas de Tóquio.