Thiago Braz mantém o sonho do bicampeonato olímpico, mesmo não sendo considerado favorito em Tóquio - AFP

Publicado 31/07/2021 00:05

Tóquio - Medalhista de ouro no salto com vara nas Olimpíadas do Rio-2016, onde ainda garantiu o recorde olímpico com o salto de 6.03m no Estádio Nilton Santos, Thiago Braz avançou para a final terça-feira. No Estádio Olímpico de Tóquio, o brasileiro se garantiu na decisão com o salto de 5,75m, nesta sexta-feira.

"Estou feliz. Não foi fácil. Tive quase câimbra na panturrilha, mas espero chegar bem na final", disse Braz à 'TV Globo'.

Thiago não iniciou a defesa do título como o favorito nas Olimpíadas de Tóquio. Com marcas inferiores aos concorrentes ao pódio, entre eles o fenômeno sueco Armand Duplantis, atual recordista mundial, aos 21 anos, e o francês Renaud Lavillenie, prata na Rio-2016.

Na mesma prova, Augusto Dutra teve um bom início, mas teve dificuldade a partir dos saltos de 5,65m.. Nos 5,75m, ele falhou nas três tentativas e foi eliminado.