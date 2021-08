Libertadores - Reprodução

Rio - Flamengo e Fluminense estão nas quartas de finais da Libertadores. É a primeira vez que os dois rivais avançam juntos até essa etapa da competição. As duas equipes poderão se enfrentar na semifinal, caso eliminem Olimpia, do Paraguai, e Barcelona, do Equador, na próxima fase.

A última vez que o Rio de Janeiro contou com dois clubes entre os oito melhores da América do Sul foi em 2021. Na ocasião, o Fluminense e o Vasco se classificaram para esta fase do torneio. No entanto, ambos foram eliminados pelos finalistas Boca Juniores e Corinthians naquela etapa.

O Flamengo busca o seu terceiro título da competição e volta a passar das oitavas de final, após ser eliminado no ano passado para o Racing. O Fluminense não disputava o torneio desde 2012, quando caiu nas quartas para o Olimpia, do Paraguai.