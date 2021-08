Arthur em ação pelo Remo - Samara Miranda

Arthur em ação pelo RemoSamara Miranda

Publicado 04/08/2021 20:16

A Série B do Campeonato Brasileiro é repleta de histórias curiosas envolvendo os jogadores. O meia Arthur, grande destaque do Remo na competição deste ano, é mais um que preenche essa lacuna.

Com 29 anos e com mais de 15 clubes em seu currículo, Arthur vive a sua melhor fase na carreira. A curiosidade é que o meia foi correr atrás do sonho de se tornar jogador de futebol após deixar o Exército, aos 19 anos.

Publicidade

"Comecei no futebol com 19 anos, após sair do Exército. Fiz um teste no Serrano, de Petrópolis, Zona Serrana do Rio de Janeiro. Depois rodei por vários clubes, trabalhei com vários treinadores conhecidos, como Fernando Diniz. Hoje estou no Remo, com 29 anos, e tenho a oportunidade de estar disputando a Série B. Muito feliz com isso tudo, com a minha trajetória."

Na vitória sobre o CSA, no último domingo, Arthur foi o melhor campo e ajudou o Remo a conquistar os três pontos. A reportagem conversou com pessoas do clube que garantiram que o meia está em alta com o técnico Felipe Conceição.

Publicidade

"O Felipe (Conceição) gosta muito dele (Arthur). Felipe vive elogiando ele nos treinamentos. Garoto focado e trabalhador. Tem tudo para se destacar ainda mais", disse uma pessoa da diretoria que pediu para não se identificar.

O próximo jogo do Remo e do Arthur será na sexta-feira, dia 6, contra o Operário Ferroviário, às 16h, pela Série B.