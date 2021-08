Finalmente Messi acertou a permanência no Barcelona - AFP

Finalmente Messi acertou a permanência no BarcelonaAFP

Publicado 05/08/2021 12:15

O tão aguardado desfecho da novela envolvendo Messi e Barcelona pode ter o capítulo final nesta quinta-feira (5). É que a renovação de contrato entre o craque argentino e o clube catalão será oficializada após uma reunião, segundo a imprensa espanhola.

Participarão Messi, seu pai e agente (Jorge) e o presidente do Barcelona, Joan Laporta. E a expectativa é que o jogador participe do amistoso contra a Juventus, no domingo, apesar de ainda não ter se apresentado para treinar com o elenco.



Publicidade

A renovação, que por um período era considerada difícil, mudou de rumo ainda no fim da temporada passada, quando Laporta reassumiu a presidência do clube. Ainda assim, as conversas se arrastaram por mais de um mês e o acerto só será possível graças aos 270 milhões de euros (cerca de R$ 1,63 bilhão) que o Barcelona irá receber da Liga Espanhola, que fez um acordo com com um fundo de investimento dos Estados Unidos e distribuirá quantias altas aos clubes.



Com o dinheiro, as questões fiscais que atrapalhavam o acerto foram contornadas. E Messi assinará um contrato de mais cinco anos, podendo encerrá-lo antes, em 2023. Devido à crise financeira do Barcelona, o craque aceitou uma redução de 50% de seu salário e a cláusula de rescisão será de cerca de R$ 2 bilhões.