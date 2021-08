Jack Grealish herdou a 10 de Aguero no Manchester City - Divulgação/Manchester City

Publicado 05/08/2021 18:37

Pouco depois do surpreendente anúncio da saída de Messi do Barcelona, que movimentou o mundo do futebol, o Manchester City anunciou o seu novo camisa 10. O meia da seleção inglesa e do Aston Villa, Jack Grealish, assinou por seis temporadas e usará o número que era de Aguero. Por enquanto.

Afinal, Messi era um desejo do City e do técnico Pep Guardiola e agora, livre no mercado, pode ser uma opção, caso o clube inglês pretenda investir. Entretanto, por enquanto, Grealish será o camisa 10, com um alto investimento, considerado a contratação mais cara do futebol inglês.



Segundo a imprensa inglesa, o meia de 26 anos custou 117 milhões de euros (cerca de R$ 724 milhões). Esse valor superaria o de Pogba em 2016, quando o rival Manchester United desembolsou aproximadamente 105 milhões de euros para tirá-lo da Juventus.



" Estou extremamente feliz. É a melhor equipe do país, com um treinador considerado o melhor do mundo. É um sonho que se tornou realidade fazer parte deste clube. Nas últimas 10 temporadas, conquistaram importantes troféus de forma consistente", afirmou Grealish ao site oficial do City.