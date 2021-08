Luiz Francisco, o Luizinho - AFP

Publicado 05/08/2021 18:07

Rio - A final do skate park masculino, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira, gerou mais uma onda de críticas à arbitragem na Olimpíada de Tóquio-2020. Nas redes sociais, a nota do brasileiro Luizinho Francisco foi o principal motivo de reclamação. Pela avaliação dos jurados, ele não subiu ao pódio, ficando na quarta colocação.

Ele precisava tirar mais de 84,13 na última volta para entrar ficar entre os três primeiros, mas ficou apenas com 83,14. Faltou um ponto. "Minha última volta foi igual a que fiz nas eliminatórias, mas ainda incluí e acertei uma nova manobra, um 540°. Só que a pontuação foi menor do que a nota que havia tirado nas eliminatórias, que tinha sido 84,31", lamentou o brasileiro. "Não entendi", continuou. O bronze ficou com o americano Cory Juneau.

Não é de agora que a atuação dos árbitros nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 tem gerado revolta nas redes sociais por parte dos torcedores brasileiros. O clima de torcida a favor do Brasil tem movimentado internautas e atletas em críticas, fundamentadas ou não, da avaliação e resultados em diversas modalidades.

As críticas, ainda pequenas e por parte da torcida, começaram na final do skate street masculino, quando Kelvin Hoefler ficou com a medalha de prata perdendo para o japonês Yuto Horigome por diferença de 1 ponto. Na ocasião, os fãs reclamaram que o brasileiro deveria ter ficado com o ouro e que o atleta da casa teria sido favorecido, mas especialistas não divergiram das decisões dos árbitros.

No dia seguinte, na decisão feminina, a mesma situação ocorreu com a medalha de prata para a brasileira Rayssa Leal, com uma atleta do Japão levando a medalha de ouro na categoria. Também houve reclamações sobre as notas de Letícia Bufoni que não conseguiu chegar à final.