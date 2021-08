Livre no mercado, Dedé, de 33 anos, avalia propostas do Brasil e do exterior para voltar aos gramados - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 05/08/2021 18:00

Belo Horizonte - A traumática rescisão de Dedé com o Cruzeiro não encerrou o imbróglio entre as partes. Nesta quinta-feira, o clube mineiro foi notificado, extrajudicialmente, a pagar montante de R$ 330 milhões referente à cláusula indenizatória do contrato do zagueiro, segundo o 'ge'.

A ação movida pelo Grupo D.I.S e GT Sports ainda envolve os empresários Marcos Vinícius Secundino e Giscard Salton e é considerada a maior cobrança de dívida da história do futebol brasileiro. Os credores participaram da aquisição dos direitos econômicos em 2013. O Vasco recebeu cerca de R$ R$ 7,758 milhões pela fatia de 45% que tinha direito.

O grupo estabeleceu o prazo de até cinco dias para o Cruzeiro efetuar o pagamento. Com uma dívida avaliada em R$ 900 milhões, o clube, provavelmente, voltará a discutir o caso na Justiça. Em meio à polêmica, Dedé continua livre no mercado e avalia com cautela as ofertas para voltar aos gramados. Clube que o colocou no cenário nacional, o Vasco foi apontado como possível destino, mas o interesse não avançou.