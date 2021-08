A festa pelas ruas, passando pelo MAC, foi marcante para a dupla - Cléber Mendes

Publicado 07/08/2021 00:00

Isaquias Queiroz segue remando com firmeza para se tornar um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos. O baiano do pequeno município de Ubaitaba, com cerca de 20 mil habitantes, conquistou ontem a sua quarta medalha olímpica, a primeira de ouro, ao vencer a prova da categoria C1-1000m de canoagem velocidade nos Jogos de Tóquio. Ele cruzou a linha de chegada em 4min04s408 e ficou na primeira colocação.

O resultado faz do canoísta o terceiro brasileiro com mais medalhas em Jogos Olímpicos, com quatro, ao lado de Serginho, do vôlei, e Gustavo Borges, da natação. À frente dele, apenas os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco, número que Isaquias tem grandes chances de igualar ou até superar em Paris-2024. No Rio de Janeiro, em 2016, ele se tornou o maior medalhista brasileiro de uma única edição, quando faturou duas de prata e uma de bronze. Faltava só o ouro.

Apesar da conquista no fim, a Olimpíada não começou bem do jeito que Isaquias esperava. O favoritismo a uma das medalhas na prova da categoria C2-1000m, em dupla com Jacky Godmann, não se confirmou e eles ficaram na quarta colocação.

Disposto a mudar essa história, ele foi soberano em todas as etapas da categoria C1-1000m (individual). Tanto na fase preliminar quanto na semifinal, liderou as provas com folga e deixou avisado que o melhor estava por vir. E tinha razão.