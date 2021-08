Isaquias Queiroz é ouro em Tóquio - AFP

Isaquias Queiroz é ouro em TóquioAFP

Publicado 07/08/2021 00:33 | Atualizado 07/08/2021 00:36

Japão - A medalha de ouro conquistada por Isaquias Queiroz nas águas do Canal Sea Forest, em Tóquio, nesta sexta-feira, o colocaram no posto de terceiro maior medalhista olímpico da história do Brasil. Com as duas pratas e o bronze que levou no Rio, o baiano já coleciona quatro medalhas.

Com isso, Isaquias se iguala em números de pódios a Gustavo Borges, da Natação, e ao ex-líbero Serginho. Borges levou duas pratas e dois bronzes, enquanto o Escadinha soma duas medalhas de ouro e duas de prata.

Publicidade

Em Paris, o canoísta baiano poderá assumir a ponta da tabela, que atualmente é ocupada pelo já aposentado Torben Grael e pelo veterano Robert Scheidt, que também esteve em Tóquio. Ambos possuem cinco medalhas.