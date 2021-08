Isaquias Queiroz desabafou - AFP

Publicado 03/08/2021 02:03

Japão - Apontado como uma das esperanças do Brasil de medalhas em Tóquio, Isaquias Queiroz ficou em quarto lugar na primeira final nos Jogos de Tóquio. Ao lado de Jacky Godmann, o atleta, que conquistou três medalhas na Olimpíada do Rio, desabafou após a prova e afirmou que vai buscar sua primeira medalha de ouro no Japão.

"Agora é começar a rodar a chave que daqui a dois dias tem outra prova que a gente vai ter que trabalhar melhor para poder buscar um ouro. Não quero sair daqui sem meu ouro, sem o ouro do Lauro, que trabalhou muito para isso, e sem o ouro que o Jesus sonhava (...). E vamos continuar trabalho do C2 para Paris", afirmou.



No Rio, Isaquias Queiroz conquistou a prata no C2 1000 m, prova que ficou em quarto lugar nesta terça-feira. O atleta afirmou que o resultado não tem desculpa, mas relatou momentos complicados durante a preparação para os Jogos de Tóquio.

Não estou dando desculpa nenhuma, mas, como o Lauro falou, a gente treinou, e se alguém vai ganhar da gente é porque treinou mais, mas a gente fez tudo certinho como tinha que fazer. Lógico, às vezes perdemos algum treinamento ou outro, mas fizemos o que o treinador pedia, e eu até chegava vomitando em alguns treinamentos, mas a gente fazia o treinamento bem completo.