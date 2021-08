Eleito craque do Campeonato Italiano, Lukaku está em alta no mercado - Divulgação

Publicado 07/08/2021 18:41

Londres - Oito anos após deixar o Chelsea, Romelu Lukaku está de volta com direito a recepção em tapete vermelho. A vultuosa negociação com a Inter de Milão, fechada na casa dos 115 milhões de euros, cerca de R$ 707 milhões, noticiada por tradicionais veículos de imprensa de Inglaterra e Itália, com os 'The Guardian' e 'Gazzetta dello Sport'. Pelo Nerrazurri, o atacante se sagrou campeão italiano e foi eleito o craque da Série A.

Oficialmente, a bombástica negociação ainda não é confirmada pelos dois clubes. Ciente da negativa repercussão entre os torcedores, a cúpula da Inter de Milão teria solicitado tempo para anunciar uma peça de reposição para o ataque. O sérvio Vlahovic, da Fiorentina, o colombiano Zapata, da Atalanta, o bósnio Dzeko, da Roma, e o italiano Scamacca, do Sassuolo, são apontados como os principais alvos.

Curiosamente, Lukaku trocou o Chelsea pelo Everton em 2017 numa operação de 35 milhões de euros, cerca de R$ 105 milhões na época. Oito anos depois, o atacante volta com status de astro da seleção da Bélgica e contratação mais cara da história do clube londrino e segunda maior da Premier League. No Chelsea, ele terá com concorrente os seguintes atacantes: Timo Werner, Pulisic, Tammy Abraham, Hudson-Odoi, Batshuayi, Ugbo e Ziyech.