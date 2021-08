Neto, apresentador da Band - Reprodução

Publicado 07/08/2021 20:33

Rio - Velho desafeto de Neto, Benjamin Back voltou a fazer duras críticas ao ex-jogador. Durante participação no Programa Raul Gil, o apresentador criticou a postura do ídolo corintiano, com quem já travou uma batalha judicial no passado.

"O Neto se deixou tomar conta por um personagem que ele criou. Ele viu que xingar, brigar, ofender todo mundo dá audiência para ele e deixou o personagem tomar conta. Eu era muito amigo dele, tivemos uma briga famosa no ar. Depois, ele me processou e perdeu. Ele me processou por danos morais e eu disse que comprovava tudo o que falei dele. E ganhei. Então, fala, grita, ofende, xinga todo mundo", declarou Benja.

"Agora, se botar as pessoas que ele xinga na frente dele, ele não vai fazer isso. Faz atrás das câmeras. O Neto jogador eu tiro. O Neto que eu tô vendo, não tiro de jeito nenhum. E outra, xinga, ofende, chama as pessoas que xinga e ofende no programa. Deixa o outro lado argumentar. Você precisa tomar cuidado quando você tem o telhado de vidro. Ele que seja feliz, não desejo mal dele, continua sendo meu camisa 10 de todos os tempos no Corinthians", completou.