Publicado 09/08/2021 17:03

Rio - Na chegada da delegação do vôlei masculino, o ponteiro Douglas Souza a campanha da seleção brasileira, quarta colocada, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em uma declaração no desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o atleta lamentou a derrota para a Argentina na disputada medalha de bronze, em entrevista ao portal "UOL".

"Faltou jogar vôlei. Infelizmente, eles jogaram melhor do que a gente”, disse Douglas Souza. Um dos maiores sucessos do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atleta ganhou destaque nas redes sociais pelo carisma e espontaneidade.

“Não tenho muita ideia do que está acontecendo, vou ter uma noção melhor agora. Nós ficamos confinados lá na Vila [Olímpica], basicamente vendo tudo só pela tela do celular. Agora é que a gente vai ter uma noção melhor da realidade”, disse o atleta.