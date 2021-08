Alex Teixeira foi sonho de consumo da torcida do Vasco - Rafael Ribeiro

Publicado 09/08/2021 16:54

Sonho da torcida do Vasco - e descartado pela diretoria -, Alex Teixeira foi anunciado como nova contratação do Besiktas, da Turquia. A revelação vascaína assinou contrato até junho de 2023 com o campeão turco.

Aos 31 anos, Alex Teixeira estava no futebol chinês. Ele foi campeão nacional em 2020 Jiangsu Suning, mas seu clube fechou as portas. O brasileiro não joga desde novembro.



Como estava livre no mercado, a torcida do Vasco chegou a fazer campanha nas redes sociais pelo jogador, mas os altos valores impediram que houvesse interesse na contratação.



No Besiktas, Alex Teixeira, revelado em 2008, encontrará com outro ex-Vasco: Souza, que é seu amigo dos tempos de base. No clube turco também estão Welinton, ex-Flamengo e Douglas, ex-Barcelona.