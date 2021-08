Galvão Bueno - Reprodução/Instagran

Publicado 09/08/2021 18:46

Rio - O narrador Galvão Bueno publicou em suas redes sociais, um vídeo com fotos dos medalhistas brasileiros e admitiu que está com saudades das Olimpíadas, além dizer que os Jogos em Tóquio foram "inesquecíveis".

O narrador do Grupo Globo aproveitou para comemorar a proximidade com as Olimpíadas de Paris, em 2024. Devido à pandemia da Covid-19, o evento foi postergado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com isso, o próximo ciclo olímpico será daqui a três anos.

"Já com saudades! Olimpíada inesquecível! Ainda bem que Paris é logo ali!", disse Galvão Bueno em uma publicação no Instagram. O narrador, ao podcast "Isso é Fantástico", espantou os rumores de aposentadoria e admitiu que estará nas Olimpíadas de Paris, em 2024. "Vou estar lá. Como, onde, que jeito, por quem, trabalhando para quem, eu não sei. Mas vou estar lá".