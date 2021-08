Último Rei e Rainha do Mar foi em dezembro de 2020, em Búzios - Divulgação

Último Rei e Rainha do Mar foi em dezembro de 2020, em BúziosDivulgação

Publicado 09/08/2021 18:07

Único evento de águas abertas a ser realizado no mundo em 2020, em dezembro em Búzios, o Circuito Rei e Rainha do Mar teve a primeira etapa de 2021 confirmada e vai acontecer na Praia do Peró, em Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro nos dias 11 e 12 de setembro. Pela primeira vez no Estado do Rio, os inscritos também poderão se aventurar na canoa havaiana. Além disso, as provas de natação Classic (2 k) e Challenge (4 k) terão o formato de travessia, começando e terminando em pontos diferentes.

A promessa da organização é que a competição aconteça com todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, para garantir a segurança dos participantes. "O Circuito já faz parte do calendário de competições dos atletas brasileiros, e, nesta edição, terá a energia especial do ouro olímpico conquistado pela Ana Marcela na maratona aquática. Temos muita admiração pela atleta, que já participou de diferentes edições do Rei e Rainha do Mar, e acompanhamos a trajetória dela no esporte", afirma Pedro Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport, agência que assina o Rei e Rainha do Mar.



Publicidade

O Circuito começa no sábado com a prova de maior destaque, a travessia Super Challenge 10k, prova vencida pela campeã olímpica Ana Marcela Cunha em 2020. No mesmo dia, os inscritos na canoa havaiana poderão escolher entre 5km e 10km nas categorias Sport e Pro para competir. No domingo, os atletas de trail run percorrerão a distância de 8 km a partir das 7h. Depois haverá a Beach Run (2km e 5km), a Beach Biatlhon (1km natação + 2km de corrida na areia), além das provas Sprint (1km) e Open (500m). A Classic (2km) e Challenge (4 km) terão largada na Praia das Conchas e chegada na Praia do Peró.



As crianças têm provas específicas no domingo: Kids Run, que larga às 10h30 (3 e 4 anos 50 m; 5 a 7 anos 100 m; 8 a 10 anos 300 m; 11 a 13 anos 600 m); e a Kids Swim (9 a 11 anos 200 m; 12 e 13 anos 400 m).