Diego Costa saiu do Atlético de Madrid em dezembro AFP PHOTO / Janek SKARZYNSKI

Publicado 09/08/2021 18:45

O Atlético-MG ficou mais otimista para tentar contratar Diego Costa. Com a desistência do Besiktas, segundo a imprensa da Turquia, o atacante está com menos opções no futebol europeu e o Galo avançou nas conversas. De acordo com o site 'Ge', uma reunião entre as partes foi marcada e há otimismo para um acerto.



Sem clube desde dezembro, quando rescindiu com o Atlético de Madrid, Diego Costa não aceitou a primeira oferta do Atlético-MG, cujos valores estavam longe do desejado. Entretanto, a diretoria mineira viu a possibilidade de aumentar a oferta com a economia no elenco com a saída de alguns jogadores, como Marrony que foi para o futebol dinamarquês.



A expectativa é tentar encerrar a negociação ainda nesta semana, para não arrastá-la muito. A esperança no Atlético-MG é que, sem muitas opções na Europa, Diego Costa diminua o patamar dos valores pedidos. Segundo a imprensa turca, o Besiktas teria oferecido cerca de R$ 18 milhões anuais antes da desistência.