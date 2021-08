Darlan Romani - AFP

Rio - Superação e carisma: as duas melhores palavras para definirmos Darlan Romani, representante brasileiro no arremesso de peso nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com sua história de vida, o atleta conquistou torcedores nas redes sociais e já arrecadou um valor superior ao prêmio pago pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para medalhistas de ouro. A informação é do site "ge.globo".

Um grupo de torcedores abriu uma "vaquinha virtual" para dar ajudar o arremessador de peso e o retorno foi positivo e imediato. Já foram arrecadados quase R$ 265 mil, superando o prêmio de R$ 250 mil pago pelo COB aos medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos.

Faltando seis dias para o fim da arrecadação, Darlan pode receber ainda mais. O atleta, que já iniciou sua preparação para os Jogos de Paris, em 2024, divulgou a campanha em suas redes sociais e vem recebendo o carinho dos fãs.

O "Sr. Incrível", apelido dado carinhosamente na internet pela semelhança com o personagem da animação "Os Incríveis", terminou na 4ª colocação em Tóquio e ficou perto de subir no pódio.