Publicado 11/08/2021 13:18

Depois de conquistar a medalha de ouro olímpica, Richarlison se reapresentou no Everton, da Inglaterra, e ganhou uma homenagem dos companheiros. O atacante brasileiro, que pediu e conseguiu a liberação para disputar a Olimpíada de Tóquio-2020, foi recebido no campo de treinos sob aplausos e com os jogadores segurando uma faixa com sua foto e a mensagem em português: "Parabéns, Richarlison".

"A melhor recepção que poderia ter na minha volta pra casa. Obrigado aos meus companheiros, funcionários e direção do clube pela surpresa. E obrigado por me deixar realizar meu sonho, Everton! É por essas e outras que sempre vou dar 110% do que posso por esse clube e por nossa torcida", escreveu Richarlison em seu Instagram.



O Everton também divulgou a homenagem e no perfil em português do clube na rede social, chamou o jogador de "Pombo de ouro". O atacante apareceu no Centro de Treinamentos com a medalha de ouro no pescoço.



Richarlison foi o artilheiro do torneio olímpico, com cinco gols marcados em seis jogos. Na final contra a Espanha, o brasileiro perdeu um pênalti e chutou uma bola no travessão.