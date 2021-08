Seleção Brasileira ficou de fora dos Jogos Olímpicos - Imprensa/CBB

Publicado 11/08/2021 11:31

Rio - Nesta terça-feira (10), em seus canais oficiais, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou que o Brasil será sede da próxima Copa América, em 2022. A competição contará com as 12 melhores seleções do continente e está marcada para o mês de setembro do próximo ano. Quatro cidades irão receber os jogos do torneio.

Curiosamente, o anúncio foi divulgado dois dias após o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, torneio em que as seleções masculina e feminina não conseguiram classificação para disputar. Para Guy Peixoto, presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), sediar o torneio é um passo para fortalecer a modalidade no país: "O basquete brasileiro tem uma história vencedora e sabemos da nossa responsabilidade no resgate disso", afirmou.

O torneio contará com as participações de Brasil, Argentina, Porto Rico, Canadá, Colômbia, México, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens e os Estados Unidos, campeões olímpicos em Tóquio.