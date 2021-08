Publicado 16/08/2021 00:00

Desde que estreou na Série B de 2021, o Vasco não conseguiu se firmar. Restando apenas uma rodada para o fim do turno, o time só pode chegar aos 31 pontos, número inferior às campanhas de 2009, 2014 e 2016.

Em 2009, o Gigante da Colina fechou o primeiro turno com 39 pontos, com 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Além disso, a equipe estava três pontos à frente do Atlético-GO e terminou com 76 pontos em seu melhor desempenho na Série B.

Cinco anos depois, o Vasco terminou o primeiro turno fora do G-4, como deve acontecer agora. No entanto, alcançou 32 pontos (8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas) e mesmo que vença o Londrina na quarta, terminará com uma campanha inferior. A diferença para o G-4 era de apenas um ponto e conquistou o acesso em 3º lugar (63 pontos).

Em 2016, teve uma campanha melhor. O Cruzmaltino fechou o 1º turno com 39 pontos. Dessa vez, quatro à frente do segundo colocado, que era o Ceará. Nos 19 primeiros jogos o time teve 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No fim, ficou em terceiro lugar (65 pontos) e carimbou o acesso à elite