RomárioARQUIVO/O DIA

Publicado 15/08/2021 20:15

Rio - Pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Vampeta apontou um suposto motivo pela não convocação de Romário para aquela Copa de 2002. Segundo o ex-jogador, Felipão teria decidido cortar Romário após o baixinho transar com uma aeromoça na concentração, durante as eliminatórias.

"Dizem as más línguas que ele 'comeu' a aeromoça. Dizem que a aeromoça deu mole antes do jogo contra o Uruguai, e o Baixinho 'podpah' no hotel. (...) O Felipão ficou sabendo. Os seguranças falaram que o Romário fugiu e tava no quarto com a aeromoça. Eu não estava nesse jogo", disse Vampeta, em participação ao lado de Edílson no podcast 'PodPah'.



"E dentro de campo não teve podpah. O Baixinho não pegou na bola", concluiu ele, dizendo que Romário não marcou na derrota da Seleção para o Uruguai por 1 a 0, antes desse episódio com a comissária de

"O Felipão chamou o Emerson, Cafu, Roberto Carlos e o Rivaldo e falou 'vou esperar o Ronaldo recuperar, não chamo mais o Baixinho e conto com vocês'", concluiu Vampeta.



Em 2010, Romário já tinha comentado o assunto é apontado como o motivo pela não convocação dele naquela Copa em que o Brasil terminou campeão. Em entrevista ao jornal 'O Globo', o tetracampeão com a Seleção desmentiu essa versão.



"O Felipão acreditou nisso, mas não teve. Se fiquei de fora da Copa por causa disso, perdi duas vezes. Não fui à Copa e não comi a aeromoça, que era a maior gostosa", disparou o Baixinho.



Verdade ou não, aquele jogo do Uruguai, em 2001, foi a última convocação de Romário para a Seleção, tirando o jogo de despedida contra a Guatemala, em 2005. O Brasil sofreu para conseguir a vaga na Copa, que só aconteceu no último jogo contra a Venezuela.