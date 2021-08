Enrique Landaida - Divulgação / Olimpia

Publicado 15/08/2021 19:51

Rio - Poucas horas após a demissão de Sergio Orteman, o Olimpia anunciou o seu substituto. Enrique Landaida vai comandar a equipe paraguaia na partida de volta contra o Flamengo na próxima quarta-feira pela Libertadores.

"Bem-vindo de volta! O professor Enrique ‘Kike’ Landaida, tomará posse do elenco principal. Esperamos que seja um novo caminho, juntos. Com toda a confiança, Profe!", divulgou o Olimpia em suas redes sociais.



Nascido no Paraguai, Enrique, de 46 anos, comandou o Olimpia em duas oportunidades. Ele terá a missão de buscar quase que um milagre e reverter a vantagem do Flamengo, que venceu o jogo de ida por 4 a 1 no Paraguai.