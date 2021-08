Pogba é o sonho de consumo da diretoria do PSG para a próxima temporada - AFP

Publicado 15/08/2021 19:25

Rio - Paul Pogba tem a intenção de ser jogador do Real Madrid em 2022, segundo a imprensa inglesa. O meio-campista francês tem contrato com o Manchester United até o final dessa temporada e pode chegar sem custos ao clube merengue.

Desde o período em que Zidane comanda a equipe espanhola, o atleta é um desejo em Madri. No entanto, uma negociação com os Red Devils nunca foi possível devido aos valores próximos dos 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) cobrados pelos ingleses.



Apesar do interesse do Real Madrid, o Manchester United deve buscar ao longo dessa temporada um acordo por uma renovação contratual. O camisa seis está nos planos do técnico Ole Solskjaer, mas a relação dos dirigentes britânicos com Mino Raiola, empresário do atleta, não é boa.



Além de Pogba, os merengues também devem buscar em 2022 a contratação de Mbappé, uma vez que o atacante também estará sem contrato com o PSG a partir da próxima temporada. Haaland também segue na mira dos espanhóis, mas o norueguês só deixa o Dortmund por 75 milhões de euros (R$ 464 milhões).